Jeddah Super Dome أكبر قبة عالمية بلا أعمدة

يتواصل العمل حاليا على تنفيذ قبة خرسانية هي الأكبر في العالم دون أعمدة من أجل استضافة الفعاليات والمعارض في نفس موقع مشروع مركز الأمير سلطان الحضاري سابقا، تقع على طريق المدينة المنورة الطالع بالقرب من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة).

ويطلق على هذه القبة مسمى «جدة سوبر دوم»، وتقع القبة الداخلية على مساحة 34 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعها 46 مترا، وقطرها 210 أمتار، لتكون أكبر من طوكيو دوم صاحبة الرقم القياسي العالمي حاليا والتي يبلغ قطرها 206 أمتار. يذكر أن «جدة سوبر دوم» تعد الثانية في جدة بعد «جدة دوم» أو قبة جدة، الموقع الحضاري الذي أسس في سبعينات القرن العشرين الميلادي لتقديم العروض الفنية، ويقع على تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين.

وتسبب تقادم المبنى في خروجه عن الخدمة قبل أن يصدر توجيه وزير الثقافة السعودي في يونيو 2019 بإعادة ترميمه وعودته لاحتضان معارض الفن التشكيلي والمناسبات الثقافية.

معلومات عن جدة سوبر دوم

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القبة الأكبر في العالم دون أعمدة لإقامة الفعاليات

34 ألف متر مربع مساحتها الإجمالية وارتفاعها 46 مترا وقطرها 210 أمتار

أكبر من طوكيو دوم صاحبة الرقم القياسي العالمي بقطرها 206 أمتار