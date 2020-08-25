Jeddah Super Dome أكبر قبة عالمية بلا أعمدة

ويطلق على هذه القبة مسمى «جدة سوبر دوم»، وتقع القبة الداخلية على مساحة 34 ألف متر مربع، ويبلغ ارتفاعها 46 مترا، وقطرها 210 أمتار، لتكون أكبر من طوكيو دوم صاحبة الرقم القياسي العالمي حاليا والتي يبلغ قطرها 206 أمتار. يذكر أن «جدة سوبر دوم» تعد الثانية في جدة بعد «جدة دوم» أو قبة جدة، الموقع الحضاري الذي أسس في سبعينات القرن العشرين الميلادي لتقديم العروض الفنية، ويقع على تقاطع طريق الملك فهد (الستين) مع شارع فلسطين.
وتسبب تقادم المبنى في خروجه عن الخدمة قبل أن يصدر توجيه وزير الثقافة السعودي في يونيو 2019 بإعادة ترميمه وعودته لاحتضان معارض الفن التشكيلي والمناسبات الثقافية.
معلومات عن جدة سوبر دوم
القبة الأكبر في العالم دون أعمدة لإقامة الفعاليات
34 ألف متر مربع مساحتها الإجمالية وارتفاعها 46 مترا وقطرها 210 أمتار
أكبر من طوكيو دوم صاحبة الرقم القياسي العالمي بقطرها 206 أمتار
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