إعلانات الأطباء في الشوارع تخالف نظام المهن الصحية

على الرغم من وجود مادتين في لائحة نظام مزاولة المهن الصحية تحظر على الممارسين الصحيين الإعلان عن أنفسهم أو الدعاية بشكل مباشر، فإن اللوحات الإعلانية التجارية الخاصة بالأطباء في تخصصات عدة تنتشر في الطرق الرئيسية بكافة مدن المملكة.

«دوت الخليج» رصدت العديد من هذه الإعلانات في محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، حيث تتوزع هذه اللافتات الإعلانية الخاصة بالأطباء سواء على الطرق الرئيسية أو الفرعية، وكذلك على بعض واجهات المباني التجارية، والجدير بالذكر أن غالبية هذه اللافتات تنتشر بهذا الشكل دون الخضوع لأي ضابط.

لائحة نظام مزاولة المهن الصحية

بالرجوع إلى لائحة نظام مزاولة المهن الصحية في المادة العاشرة، فإنه يحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة، كما ويحظر على الممارس الصحي أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية، وذلك بهدف المصلحة العامة والحفاظ على صحة المواطن.

كما نصت المادة رقم (31) من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، أنه على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة.

إعلانات أطباء أم إعلانات مسرحيات

وصف مدير عام صحة عسير سابقاً الدكتور إبراهيم الحفظي الإعلانات الطبية وصور الأطباء التي تملأ الطرقات بالمنطقة بإعلانات المسرحيات في دول أخرى. وذكر المواطن محمد يعن الله، بأنه منذ فترة وهو يشاهد اكتظاظ الطرق الرئيسية بعشرات اللوحات الدعائية للعيادات الخاصة والأطباء والتسويق لهم في مدينتي خميس مشيط وأبها، وأضاف أنها تكاد تكون متلاصقة، حيث لا يبعد إعلان عن الآخر مسافة 2 كيلو متر.

وقد بين المواطن نايف السراري كذلك أن هذه اللوحات تدخل ضمن التشوه البصري، وطالب الجهات المختصة بمتابعة ذلك والوقوف على هذه العيادات الخاصة.

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«دوت الخليج» أرسلت استفساراتها لكل من بلدية محافظة خميس مشيط والشؤون الصحية بمنطقة عسير وذلك منذ أكثر من 4 أيام إلا أنه لم يصل أي رد بهذا الشأن حتى ساعة إعداد هذا التقرير.

من لائحة نظام مزاولة المهن الصحية

* المادة 10:

يحظر على الممارس الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة

يحظر على الممارس أن يسجل على اللوحات أو البطاقات أو الوصفات الطبية أو الإعلانات ألقابا علمية

* المادة 31:

على الممارس الصحي الامتناع عن أساليب الدعاية والإعلان بمختلف الوسائل، كالإعلان عن نفسه، أو القيام بإعلانات ذات طابع تجاري غير مبنية على أسس علمية أو تتعارض مع أخلاق المهنة