نقلة زراعية تصنع صيفا استثنائيا في مركز بللحمر

أسهمت نقلة زراعية كبيرة حدثت في مركز بللحمر شمال منطقة عسير، في صناعة صيف استثنائي هذا العام، فهذا المركز كان من ضمن المراكز التي تميزت من خلال البرامج والفعاليات المقدمة حيث عكس طبيعة المكان وتنوعه الثقافي والسياحي والتراثي وأجواءه الباردة متمثلة في مهرجان السمن والسمين في سهولها ومهرجان العنب والفواكه بالماوين وقرية بن عضوان السياحية في جبالها، والمهرجان الشبابي وبر بيحان والدورة الرياضية بمسفره.

الأصالة بقالب حديث

انطلقت مهرجانات مركز بللحمر من فكرة الاهتمام بما تقدمه وتنتجه الأرض والتي عرفت به منذ زمن من اهتمام بالمواشي وتربيتها وتنوع إنتاج الفواكه الموسمية والعنب والبر والعسل والمحافظة على الآثار والتراث، وقدمت في قالب حديث يواكب ما تعيشه المملكة في هذا العهد الزاهر وتوافق تطلعات رؤية 2030.

مبادرات الأهالي

قامت مهرجانات مركز بللحمر على مبادرات الأهالي بالدرجة الأولى وتعاون الجهات الرسمية في شتى المجالات، وكذلك دعم القطاع الخاص بالمنطقة والتي أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة لهذه المهرجانات.

نهضة نوعية

Advertisements

ذكر محمد أبو ملحة أحد زوار المهرجانات أن ما رآه هو وغيره من القادمين إلى بللحمر يعد تظاهرة زراعية تنم عن مدى تطور الوعي لدى المزارعين، ومدى قدرتهم على مواكبة المتغيرات الزراعية.

وأضاف أبوملحة نحن بحاجة إلى مثل هذه المهرجانات في كل مناطق المملكة لتحقيق الأمن الغذائي في منافسة جميلة تؤكد أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة في شتى المجالات.

سلة غذائية

ذكر الدكتور سعد آل عثمان أحد الزوار أن منطقة عسير كانت سلة غذاء تصدر خيراتها إلى مناطق المملكة . وأضاف: عادت هذه المكانة الاقتصادية التي تتمثل في الاكتفاء الذاتي من بعض الغلات والاستثمار أيضاً في غلات أخرى ولا أدل على ذلك من فائض الإنتاج الذي احتاج إلى التسويق بأسلوب اقتصادي شيق وتمثل في مهرجانات بللحمر لهذا العام.