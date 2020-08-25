نقلة زراعية تصنع صيفا استثنائيا في مركز بللحمر

الأصالة بقالب حديث
انطلقت مهرجانات مركز بللحمر من فكرة الاهتمام بما تقدمه وتنتجه الأرض والتي عرفت به منذ زمن من اهتمام بالمواشي وتربيتها وتنوع إنتاج الفواكه الموسمية والعنب والبر والعسل والمحافظة على الآثار والتراث، وقدمت في قالب حديث يواكب ما تعيشه المملكة في هذا العهد الزاهر وتوافق تطلعات رؤية 2030.
مبادرات الأهالي
قامت مهرجانات مركز بللحمر على مبادرات الأهالي بالدرجة الأولى وتعاون الجهات الرسمية في شتى المجالات، وكذلك دعم القطاع الخاص بالمنطقة والتي أسهمت في تحقيق نجاحات كبيرة لهذه المهرجانات.
نهضة نوعية
ذكر محمد أبو ملحة أحد زوار المهرجانات أن ما رآه هو وغيره من القادمين إلى بللحمر يعد تظاهرة زراعية تنم عن مدى تطور الوعي لدى المزارعين، ومدى قدرتهم على مواكبة المتغيرات الزراعية.
وأضاف أبوملحة نحن بحاجة إلى مثل هذه المهرجانات في كل مناطق المملكة لتحقيق الأمن الغذائي في منافسة جميلة تؤكد أن المنطقة مقبلة على نهضة كبيرة في شتى المجالات.
سلة غذائية
ذكر الدكتور سعد آل عثمان أحد الزوار أن منطقة عسير كانت سلة غذاء تصدر خيراتها إلى مناطق المملكة . وأضاف: عادت هذه المكانة الاقتصادية التي تتمثل في الاكتفاء الذاتي من بعض الغلات والاستثمار أيضاً في غلات أخرى ولا أدل على ذلك من فائض الإنتاج الذي احتاج إلى التسويق بأسلوب اقتصادي شيق وتمثل في مهرجانات بللحمر لهذا العام.
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