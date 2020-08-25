التحاق 24 ألفا من أبناء جمعية إنسان للتعليم عن بعد

التحق 24.609 طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض «إنسان» في المنصة الدراسية (عن بعد)، التي أطلقتها وزارة التعليم، تماشياً مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا ، وذلك في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلومات، المرحلة الجامعية والدراسات العليا)، حيث بدأت «إنسان» الاستعدادات مبكرا واتخذت كافة التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بعد دون انقطاع. وأشارت جمعية «إنسان» إلى أنها أطلقت 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف شهر مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة «كمّل تعليمك» التي تعنى بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية.



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