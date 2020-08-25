110 آلاف جلسة غسيل كلوي في اليمن بدعم سعودي

أجرت منظمة الصحة العالمية ما يقارب 110.340 جلسة للغسيل الكلوي في أكثر من محافظة يمنية استفاد منها 5.500 مريض معرضون لخطر الإصابة بالفشل الكلوي، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأسهمت هذه الجلسات التي جرت بمراكز وعيادات غسيل الكلى باليمن في رفع الضرر والتخفيف من معاناة الكثير من المرضى.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمنظمة الصحة العالمية، لتعزيز الجوانب الصحية في العديد من البلدان، خصوصًا اليمن الشقيق.

مشروع المياه في سقطرى

سلّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع إدارة الموارد المائية للسلطة المحلية بمديرية حديبو في محافظة سقطرى اليمنية، والذي جاء تنفيذه للاستفادة من مياه الأمطار الموسمية على مدار العام، وتوفير بنية تحتية لإدارة موارد المياه يستفيد منها 30 ألفا من أهالي المحافظة.

وجاء المشروع للحد من معاناة أهالي حديبو من نقص المياه وانقطاعاته المتكررة في المديرية، خصوصًا في فترتي الصيف والخريف، حيث تصل مدة الانقطاع أحيانًا إلى أسبوع كامل، وقد تم العمل عليه بالتعاون مع السلطة المحلية، ووزارة البيئة والمياه، ووزارة التخطيط والتعاون الدولي، ما أسهم بتوفير المياه النظيفة لآلاف السكان.

ويتضمن المشروع حواجز تجميع المياه الموسمية في وادي دنجهن والتي يتم نقلها عبر أنابيب بطول 5 كم إلى خزانات كبيرة، وذلك بهدف استغلال الموارد المائية فيما يتناسب مع احتياج الأهالي في حديبو، وتُعتبر هذه الأنابيب من أهم أنظمة إمدادات وتجميع المياه التي ستحقق سهولة واستدامة وصولها إلى المستفيدين وكفاءة استخدامها.

يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أطلق أكثر من 188 مشروعاً في 7 قطاعات رئيسة هي: (الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية) من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع السلطة المحلية والقطاع الخاص اليمني.

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مساعدة النازحين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، تقديم المساعدات الإيوائية للنازحين المتضررين من السيول والأمطار الغزيرة في مديريتي مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية.

وشملت المساعدات المقدمة 170 خيمة، و850 بطانية، و340 بساطاً، استفاد منها 170 أسرة نازحة ما يعادل 1.020 فردا.

وأكد مسؤول التسكين والمتابعة بالوحدة التتفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب سالم عدلان أن مركز الملك سلمان للإغاثة كان سباقاً في إغاثة النازحين والمتضررين من السيول خلال الفترة الماضية، مقدماً شكره الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على هذه التدخلات الإنسانية العاجلة.

توزيع التمور

كما قام المركز بتوزيع مساعدات إيوائية للنازحين في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، استفاد منها 684 نازحا، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية. وشملت المساعدات 114 خيمة، و684 بطانية، و228 بساطا.

إضافة إلى هذه الأعمال، وزع المركز عدد 2.000 كرتون تمور للأسر النازحة والمتضررة في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفادت منها 2.000 أسرة. ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.