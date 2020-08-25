من جهتها، أوضحت بلدية طريف لـ»دوت الخليج» أن سبب هبوط الطريق يعود لحركة السيارات والشاحنات الثقيلة وتأثيرها على أماكن التهدئة بالتقاطعات مما تسبب في ظهور تخددات بالمسار الخاص بالشاحنات.
وأضافت: فيما يخص الإجراء لمعالجته تم الاجتماع مع المقاول المنفذ وتم تكليفه بسرعة معالجة هذا الوضع، وسيتم البدء بأعمال الكشط تمهيداً للسفلتة في القريب العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر هبوط وتشققات بطريق طريف الدولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.