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هبوط وتشققات بطريق طريف الدولي

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رغم أنه لم يمض على سفلتته أكثر من عام، أعادت بلدية طريف سبب هبوط السفلتة على الطريق الدولي بمحافظة طريف إلى حركة السيارات والشاحنات الثقيلة وتأثيرها على أماكن التهدئة بالتقاطعات. وكان الطريق على امتداد مداخله قد شهد سوءا في عملية السفلتة وهبوطا خلال الشهور الماضية، تسبب بإزعاج سالكي الطريق الدولي والأهالي، وإضرار لمركباتهم، مطالبين بسرعة معالجة الطريق الحيوي، رغم قيام بلدية طريف قبل عدة شهور بإعادة كشط الطريق وسفلتته.

من جهتها، أوضحت بلدية طريف لـ»دوت الخليج» أن سبب هبوط الطريق يعود لحركة السيارات والشاحنات الثقيلة وتأثيرها على أماكن التهدئة بالتقاطعات مما تسبب في ظهور تخددات بالمسار الخاص بالشاحنات.

وأضافت: فيما يخص الإجراء لمعالجته تم الاجتماع مع المقاول المنفذ وتم تكليفه بسرعة معالجة هذا الوضع، وسيتم البدء بأعمال الكشط تمهيداً للسفلتة في القريب العاجل.


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