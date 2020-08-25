بلدية النماص: تعديات الشريط السياحي خارج اختصاصنا

تفاعلت بلدية النماص مع ما نشرته إمارة منطقة عسير في بيانها الصادر أمس بخصوص إزالة تعديات تقع على الشريط السياحي في المحافظة. وأكد رئيس بلدية النماص عبدالله بن دلبوح لـ»دوت الخليج»، الذي أكد أن التعديات المذكورة على الشريط السياحي ليست ضمن مسؤولية البلدية، لأن جميعها تقع في نطاق الغابات، وهذا يقع ضمن مسؤولية جهة حكومية أخرى، مبينا أن دور البلدية يقتصر على الجانب التنموي الذي يشمل النطاق العمراني فقط.

وبمتابعة مجريات الأحداث بعد البيان الصادر والذي أكد إزالة ما مساحته 2000 متر مربع، علمت «دوت الخليج» أن اللجنة التي شكلت لإزالة التعديات تجمع كلا من المحافظة والبلدية والشرطة، وستقوم بوضع آلية لفرض الغرامات وتقصي الحقائق، لذلك فقد طلبت هذه اللجنة المواقع التي حدثت فيها التعديات من مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لكون التعديات على الشريط السياحي تقع في منطقة الغابات، وهذا النطاق يقع تحت إشرافها.