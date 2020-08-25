وبمتابعة مجريات الأحداث بعد البيان الصادر والذي أكد إزالة ما مساحته 2000 متر مربع، علمت «دوت الخليج» أن اللجنة التي شكلت لإزالة التعديات تجمع كلا من المحافظة والبلدية والشرطة، وستقوم بوضع آلية لفرض الغرامات وتقصي الحقائق، لذلك فقد طلبت هذه اللجنة المواقع التي حدثت فيها التعديات من مكتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك لكون التعديات على الشريط السياحي تقع في منطقة الغابات، وهذا النطاق يقع تحت إشرافها.
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية النماص: تعديات الشريط السياحي خارج اختصاصنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.