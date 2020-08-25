اعتماد مخططات سكنية بمساحة 22 مليون متر مربع

وضمن الخدمات الأخرى التي يقدمها مركز «إتمام» للمطورين وأصحاب المشروعات السكنية، أصدر المركز في شهر يوليو 2020 رخص بناء لنحو 990 وحدة سكنية، وإنهاء شهادات تأهيل لعدد 12 مطورا عقاريا، وإجراء طلبات تأييد لتسجيل 3 آلاف عامل على مشاريع الوزارة.
وأكد مدير عام مركز «إتمام» المهندس عبدالوهاب بن مسفر القحطاني على الدور الاستراتيجي الذي يمارسه «إتمام» كمبادرة حكومية هدفها تذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشروعات السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين بزيادة المعروض المناسب لتلبية جميع الاحتياجات المختلفة.
ونوه بالدور التكاملي والتعاون المثمر الذي تقدمه الجهات الحكومية المختلفة لنجاح المبادرة وتيسير الإجراءات والخدمات التي سهلت كثيراً عمل مركز خدمات المطورين.
ويُعد مركز خدمات المطورين «إتمام» أحد برامج وزارة الإسكان الهادفة لتيسير إجراءات المطور العقاري لدعم العرض وتمكين الطلب، وتسهيل حصول المواطنين على السكن الملائم بخيارات متنوعة وجودة عالية وسعر مناسب بهدف رفع نسبة تملّك الأسر السعودية للمساكن وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع المشروعات السكنية.
المساحات المعتمدة للمخططات
11.8 مليون م2 مكة المكرمة
5.2 ملايين م2 الرياض
3.8 ملايين م2 عسير
1.6 مليون م2 الشرقية
119.955م2 المدينة المنورة
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