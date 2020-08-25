اخبار السعوديه

هيئة الأمر بنجران تقابل المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران إجراء المقابلات الشخصية (عن بعد) مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع المنطقة المعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص .

وقد شُكّلت لجنة بالفرع لإجراء هذه المقابلات برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني الذي أوضح بأنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وتزامناً مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأمر بنجران تقابل المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا