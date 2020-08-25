هيئة الأمر بنجران تقابل المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية

وقد شُكّلت لجنة بالفرع لإجراء هذه المقابلات برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني الذي أوضح بأنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وتزامناً مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.
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