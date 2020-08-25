هيئة الأمر بنجران تقابل المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية

بدأ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة نجران إجراء المقابلات الشخصية (عن بعد) مع المتقدمين لشغل الوظائف الميدانية بفرع المنطقة المعلن عنها عبر موقع الرئاسة العامة للحاصلين على الشهادة الجامعية وفق الشروط والمعايير المطلوبة عبر برنامج تقني خاص .

وقد شُكّلت لجنة بالفرع لإجراء هذه المقابلات برئاسة فضيلة مدير عام الفرع الشيخ سعيد بن مشبب القحطاني الذي أوضح بأنه تم عقد هذه المقابلات بواسطة التقنية حرصاً على إنجاز الأعمال وعدم توقف سيرها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع، وتزامناً مع الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة من الجهات المعنية.