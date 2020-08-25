السعودية اليوم / فرنسا تسجّل 3304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد



باريس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجّلت فرنسا 3304 إصابات جديدة بفيروس

وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 16 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30544 حالة منذ بدء تفشي الوباء في على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20038 وفاة في المستشفيات، و 10506 حالات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.

// انتهى //

22:37ت م

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باريس 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجّلت فرنسا 3304 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة حتى اليوم إلى 248158 إصابة.وأشارت المديرية العامة للصحة الفرنسية إلى تسجيل 16 حالة وفاة إضافية، ليبلغ مجموع الوفيات 30544 حالة منذ بدء تفشي الوباء في على الأراضي الفرنسية، من بينهم 20038 وفاة في المستشفيات، و 10506 حالات في دور رعاية المسنين والمراكز الصحية الاجتماعية.// انتهى //22:37ت م0242

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