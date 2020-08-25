السعودية اليوم / بلدية الخرج تتأهب لدرء مخاطر السيول عن مدينة السيح



السيح 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

‏شرعت بلدية الخرج هذا الأسبوع في أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تأهباً لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة المقبلة.

‏وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وفرق إدارة النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة ، التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير ، إضافة إلى تنظيف مجاري السيول والأودية المحيطة بالمدينة لدرء مخاطر الأمطار والسيول.

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22:33ت م

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