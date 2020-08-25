السعودية اليوم / جامعة الجوف تستقبل المستجدين وتعرفهم بأنظمة المرحلة الجامعية



سكاكا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

استقبل رئيس جامعة الجوف الدكتور محمد بن عبد الله الشايع عددًا من الطلاب المستجدين للتعريف بالجامعة وأنظمتها.

وفي بداية الاستقبال رحّب رئيس جامعة الجوف بالطلاب والطالبات المستجدين، ودعاهم إلى الوفاء لهذا الوطن والولاء لقيادتهم التي قدمت وتقدم كل الدعم والرعاية للتعليم وللجامعات حتى أصبحت تنافس على مستوى العالم، رافعاً شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين-حفظهما الله- على ما يقدمانه من دعم لامحدود للتعليم والجامعة، مبينا أن الرسالة الوطنية التي يجب أن يقدّمها الطلاب منذ اليوم الأول في هذه الجامعة الجد والمثابرة والعزيمة.

ودعا رئيس الجامعة جميع المستجدين إلى الاستفادة من الإمكانات والتجهيزات والخدمات المتوفرة في الجامعة وتقدمها الكليات والعمادات المساندة، كذلك الاستفادة من المكتبة المركزية ومكتبات الفروع التي تتضمن أكثر من مليون عنوان لمصادر معلومات متنوعة ما بين دراسات علمية ومؤلفات ودوريات وغيرها، مؤكداً أن الجامعة تتابع كل شؤونهم بدقّة وتحرص على تسهيل بداية حياتهم الجامعية والأخذ بأيديهم حتى يحققوا أفضل النتائج، ويحققوا طموحات أهاليهم ووطنهم وقيادتهم، ويحافظوا على مكتسبات هذا الوطن الذي ينتظره مستقبل مشرق مع رؤية المملكة 2030 بمشيئة الله.

وقدم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري كلمةً هنأ فيها المستجدين بانضمامهم إلى جامعة الجوف، مؤكدا أهمية الاستفادة من البوابة الإلكترونية للجامعة بما تتضمنه من خدمات ومعلومات شاملة عن الجامعة، وكذلك التركيز الشديد على "لبلاك بورد" ومتابعة محاضراتهم والجد والمثابرة من اليوم الأول للدراسة، كما أكد بأن العمادات المساندة ستقوم بدورها في خدمتهم والتسهيل عليهم، خصوصاً مع التقنيات الحديثة التي تتوفر في الجامعة وتؤهلها لإيصال الخدمات إلى الطالب في أي مكان.

بعد ذلك قدم كل من عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور هزاع الفويهي ووكيل عمادة القبول والتسجيل الدكتور علاء العرجان ورقتين تضمنت كل منها عرضاً يهدف إلى تعريف المستجدين بأنظمة ولوائح وخدمات الجامعة فيما يتعلق بالعمادتين.

كما تضمّن اللقاء عروضاً مرئية تعريفية متنوعة عن الحياة الجامعية والمدينة الجامعية بمبانيها وكلياتها وخدماتها.

// انتهى //

21:56ت م

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