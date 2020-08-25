السعودية اليوم / تقني جازان ينهي استعداداته لاستقبال المتدربين بالمنشآت التدريبية



جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم، جميع الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية لاستقبال المتدربين لبدء التدريب للعام التدريبي الجديد .

وأكد مدير عام التدريب التقني بجازان المهندس فوزي رضوان ، ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة تدريبية آمنة استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية في الفصل التدريبي الأول ، مشدداً على قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة في ظل استمرار جائحة

يذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريباً "عن بعد" ، والمقررات العملية تدريباً مباشراً بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير اللازمة.

//انتهى //

21:52ت م

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جيزان 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم، جميع الاستعدادات والتجهيزات والإجراءات الوقائية لاستقبال المتدربين لبدء التدريب للعام التدريبي الجديد .وأكد مدير عام التدريب التقني بجازان المهندس فوزي رضوان ، ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية كافة من أجل توفير بيئة تدريبية آمنة استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني بالمنشآت التدريبية في الفصل التدريبي الأول ، مشدداً على قيادات المنشآت التدريبية بالمنطقة بتفعيل دور لجنة إدارة الأزمات والكوارث بكل منشأة في ظل استمرار جائحة كورونا ، تنفيذاً لتوجيهات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد ، وتفعيلًا للدليل الإرشادي لعودة تدريب آمن .يذكر أن المنشآت التدريبية بالمنطقة أنهت إعداد الجداول التدريبية على أن تكون المقررات النظرية تدريباً "عن بعد" ، والمقررات العملية تدريباً مباشراً بالحضور داخل الورش والمعامل بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير اللازمة.//انتهى //21:52ت م0231

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