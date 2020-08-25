السعودية اليوم / الكونغو الديمقراطية تسجّل 49 إصابة بفيروس كورونا



كينشاسا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الــ 24 ساعة الماضية 49 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9891 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 251 وفاة.

// انتهى//

21:40ت م

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كينشاسا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجّلت الكونغو الديمقراطية خلال الــ 24 ساعة الماضية 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأوضحت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس ارتفع إلى 9891 إصابة في حين بلغ عدد الوفيات 251 وفاة.// انتهى//21:40ت م0229

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