السعودية اليوم / مصر توقّع اتفاقية تعاون مع الصين لتصنيع لقاحات فيروس كورونا الشهر المقبل



القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة المصرية ناقشت اليوم خلال لقائها بالسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.

// انتهى//

21:32ت م

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القاهرة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد أنه من المقرر توقيع اتفاقية التعاون بين الجانب المصري والصيني في مجال تصنيع لقاحات فيروس كورونا خلال شهر سبتمبر المقبل.وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن الوزيرة المصرية ناقشت اليوم خلال لقائها بالسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، بديوان عام الوزارة، الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.// انتهى//21:32ت م0226

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