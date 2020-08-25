

مكة المكرمة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أنجز كرسي الهدايات القرآنية بجامعة أم القرى 60 رسالة دكتوراه عبر 18جلسةً علميّةً خلال مؤتمره "تعظيم الله في هدايات القرآن الكريم" الذي عقد منتصف العام المنصرم بجامعة أفريقيا العالمية بالسودان، واستقبل خلاله 176 بحثًا محكَّمًا من 58 جامعة.

جاء ذلك في عرْضٍ قدَّمه أستاذ الكرسي الدكتور يحيى زمزمي لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بن عمر بافيل أثناء استقباله له اليوم بمكتبه بالعابدية عن شراكة الكرسي مع جامعة أفريقيا العالمية بالسودان، وشرْحِهِ الخططَ المستقبلية لبرامج الكرسي.

وتطَّرق الدكتور زمزمي في عرْضِهِ إلى نتائج المؤتمر وما خرج به من توصيات لدراسة معاني تعظيم الله في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتوظيف العلوم والمعارف المتنوعة ودراسة معاني تعظيم الله، وعقد شراكات عالمية لإنتاج برامج تطبيقية لهدايات القرآن الكريم.

وأثنى معالي رئيس الجامعة بما حقّقه الكرسي من منجزات علمية في هذا الشأن، مؤكدًا حرص جامعة أم القرى على تعزيز تعاونها مع جامعة أفريقيا العالمية، مشيدًا في السياق ذاته بأهمية تلك الشراكة لنشر ثقافة الهدايات القرآنية.

وحثَّ معاليه القائمين على الكرسي على وضع خطة إعلامية للتعريف بالكرسي ورسالته وأهدافه، وتشكيل فريق تقني لاستحداث تطبيقات إلكترونية تُعنَى بالهدايات القرآنية.

يُذكَرُ أن الجامعة أنشأت هذا الكرسي منذ 10 أعوام منبرًا متخصصًا في مجال الهدايات القرآنية؛ يعزِّز دورها وينشر ثقافتها، ويؤهِّل المتخصصين لدراستها، ويفعِّل دور الأكاديميين والباحثين لجمعها واستنباطها وربطها بواقع الأمة.

// انتهى //

21:29ت م

0224





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 60 رسالةَ دكتوراه و 176 بحثًا.. حصيلة شراكة كرسي "الهدايات القرآنية" بجامعة أم القرى وجامعة أفريقيا العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.