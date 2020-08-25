السعودية اليوم / أمانة الجوف تشدّد رقابتها على المخابز



سكاكا 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

شدّدت أمانة منطقة الجوف رقابتها على المخابز للتأكّد من تطبيقها الاشتراطات الصحية ، وقامت خلال جولات نفّذتها فرق الرقابة الصحية ، بإغلاق أحد المخابز الآلية المخالفة للأنظمة والاشتراطات الصحية، وذلك ضمن جهودها لضمان مطابقة الأغذية للاشتراطات والتأكد من سلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين رصدوا عددا من المخالفات في المخبز الذي ُأغلق، شملت تدني مستوى النظافة، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وانتشار الحشرات والقوارض ووجود فتحات بالأسقف تسمح بدخول الحشرات إلى جانب تشققات بالسراميك (الأرضيات).

وأكدت الأمانة استمرار حملاتها الرقابية لرصد المخالفات وضمان تطبيق الاشتراطات للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

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21:27ت م

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