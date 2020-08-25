السعودية اليوم / لبنان تسجّل 532 إصابة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 6 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات زاد إلى 13687 إصابةً ,فيما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3815 حالة ،مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 138 وفاة .

// انتهى //

21:25ت م

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بيروت 6 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الــ 24 ساعة الماضية 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 12 حالة وفاة .وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات زاد إلى 13687 إصابةً ,فيما وصل إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 3815 حالة ،مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 138 وفاة .// انتهى //21:25ت م0221

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