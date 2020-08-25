السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ



الأمم المتحدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واس

أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السياحة هي أكثر من مجرد زيارة للمعالم الثقافية وتعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، مؤكدا أهمية إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ.

وأشار غوتيريش، في موجز السياسات السياحية الذي أطلقه اليوم، إلى أن السياحة توظف واحدا من بين كل عشرة أشخاص على وجه المعمورة وتوفر سبل العيش لملايين آخرين، مفيداً أن البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 100 إلى 120 مليون وظيفة في قطاع السياحة معرضة للخطر. ما قد يؤدي إلى خسارة ما بين 1.5 إلى 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وخلص غوتيريش في موجزه الذي قدمه، إلى أنه بسبب الإغلاق غير المسبوق للسفر والتجارة العالمية، قد تكون السياحة هي القطاع الأكثر تضررا من

// انتهى //

21:20ت م

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الأمم المتحدة 06 محرم 1442 هـ الموافق 25 أغسطس 2020 م واسأكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن السياحة هي أكثر من مجرد زيارة للمعالم الثقافية وتعد أحد أهم القطاعات الاقتصادية في العالم، مؤكدا أهمية إعادة بناء قطاع السياحة بطريقة آمنة ومنصفة وصديقة للمناخ.وأشار غوتيريش، في موجز السياسات السياحية الذي أطلقه اليوم، إلى أن السياحة توظف واحدا من بين كل عشرة أشخاص على وجه المعمورة وتوفر سبل العيش لملايين آخرين، مفيداً أن البيانات الصادرة عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة تشير إلى أن ما بين 100 إلى 120 مليون وظيفة في قطاع السياحة معرضة للخطر. ما قد يؤدي إلى خسارة ما بين 1.5 إلى 2.8 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وخلص غوتيريش في موجزه الذي قدمه، إلى أنه بسبب الإغلاق غير المسبوق للسفر والتجارة العالمية، قد تكون السياحة هي القطاع الأكثر تضررا من فيروس كورونا المستجد ، مشيراً إلى أنه في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، انخفض عدد السياح الدوليين بأكثر من النصف، وفقد حوالي 320 مليار دولار من الصادرات السياحية.// انتهى //21:20ت م0218

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