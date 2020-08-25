سعر الدولار في السودان اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2020

تراجع متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الثلاثاء، في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليصل إلى 184 جنيها مقابل 195 جنيها الإثنين.

واستقر سعر الدولار عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع لدى بنك السودان المركزي ومعظم البنوك وشركات الصرافة،



ورغم جهود السلطات السودانية للحد من انتشار تعاملات السوق السوداء، فإنها لا تزال عاجزة عن ضبط إيقاع السوق بالشكل المطلوب.

وفي السوق غير الرسمية تراوح سعر بيع الدولار بين 184 جنيها و185 جنيها، وفق ما نقلته مواقع سودانية عن متعاملين في السوق الموازية.

وأدت مضاربة مصدري الذهب في سوق العملات إلى انخفاض قيمة الجنيه السوداني بأكثر من 70% خلال الأشهر الـ7 الماضية، وهو ما ساهم في رفع معدلات التضخم إلى أكثر من 140%.

وكشفت بعض الصحف السودانية عن وجود إقبال كبير من جانب العملاء على شراء النقد الأجنبي بشكل عام والدولار بصفة خاصة، سواء من خلال البنوك أو السوق السوداء، وهو ما انعكس على سعر صرف الدولار.

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وفقد اقتصاد السودان إيرادات مباشرة وغير مباشرة تقدر بنحو تريليون دولار، بسبب انتشار الفساد خلال فترة النظام السابق، وإدراج اسم البلد الأفريقي في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 60 مليار دولار مع انخفاض قيمة الجنيه السوداني.

سعر اليورو والإسترليني

استقر سعر اليورو الأوروبي في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) عند 216 جنيها، وفي بنك السودان المركزي سجل 64.94 جنيه للشراء، و65.26 جنيه للبيع.

وعن سعر الجنيه الإسترليني فقد سجل في السوق السوداء 240 جنيها، وفي السوق الرسمية 72.02 جنيه للشراء، و72.38 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وجاء سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية عند 49 جنيها، وعلى شاشات التداول لدى بنك السودان المركزي سجل 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وعن سعر الدرهم الإماراتي فسجل في السوق السوداء 51 جنيها، وفي السوق الرسمية سجل 14.97 جنيه للشراء، و15.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في السوق السودانية الموازية (السوداء) 316 جنيها، وعلى شاشات التداول لدى البنوك 178.92 جنيه للشراء، و179.81 جنيه للبيع.