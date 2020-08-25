شكرا لقرائتكم القبض على 6 أشخاص سرقوا أدوية طبية من 3 مستوصفات في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-25 القبض على 6 أشخاص سرقوا أدوية طبية من 3 مستوصفات في المدينة المنورة تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى النيابة العامة متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة المدينة المنورة القبض على ستة أشخاص سرقوا أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بالمدينة المنورة. وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكون من (ستة مواطنين في العقد الثالث من العمر)، لتورطهم بسرقة أدوية طبية من ثلاثة مستوصفات بأحياء متفرقة بالمدينة وتصريف جزء منها، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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