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المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة غرامته 500 ريال
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.
وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال”.
وأكدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بالمسارات على الطريق، مضيفةً: لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد.
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