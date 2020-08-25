المرور: عدم الالتزام بالمسارات المحددة غرامته 500 ريال

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة للمرور من خطورة عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، مؤكدة أن ذلك يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة.

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وقال المرور في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق يعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة المالية من 300 إلى 500 ريال”.

وأكدت إدارة المرور على أهمية الالتزام بالمسارات على الطريق، مضيفةً: لقيادة آمنة التزم بمسارك المحدد.

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