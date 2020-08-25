، إصابة جنديين روسيين في هجوم على دورية مشتركة بشمال سورية ،

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، أن مركبة روسية مدرعة تعرضت لهجوم خلال دورية روسية تركية مشتركة بمحافظة إدلب السورية؛ ما أسفر عن إصابة جنديين.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، أن أضراراً طفيفة لحقت برتل مركبات مدرعة؛ بسبب انفجار أثناء الدورية وأن النيران غطت المنطقة على الفور في إشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت روسيا وتركيا دوريات في مارس (آذار)، بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار في المنطقة في أعقاب اشتباكات دامت لأسابيع وجعلت أنقرة وموسكو تقتربان من المواجهة المباشرة وتسببت في تشريد قرابة مليون شخص، وأجرى الجيشان 26 دورية مشتركة حتى الآن.
وأعلنت روسيا هذا الشهر تعليق الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، التي تُجرى على طريق إم4 السريع بين شرق وغرب سورية؛ بسبب تصاعد هجمات المتشددين في المنطقة.
إصابة جنديين روسيين في هجوم على دورية مشتركة بشمال سوريةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، أن مركبة روسية مدرعة تعرضت لهجوم خلال دورية روسية تركية مشتركة بمحافظة إدلب السورية؛ ما أسفر عن إصابة جنديين.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، أن أضراراً طفيفة لحقت برتل مركبات مدرعة؛ بسبب انفجار أثناء الدورية وأن النيران غطت المنطقة على الفور في إشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت روسيا وتركيا دوريات في مارس (آذار)، بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار في المنطقة في أعقاب اشتباكات دامت لأسابيع وجعلت أنقرة وموسكو تقتربان من المواجهة المباشرة وتسببت في تشريد قرابة مليون شخص، وأجرى الجيشان 26 دورية مشتركة حتى الآن.
وأعلنت روسيا هذا الشهر تعليق الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، التي تُجرى على طريق إم4 السريع بين شرق وغرب سورية؛ بسبب تصاعد هجمات المتشددين في المنطقة.
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
09:03 PM
ألحق الضرر بمركبات مدرعة تركية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم (الثلاثاء)، أن مركبة روسية مدرعة تعرضت لهجوم خلال دورية روسية تركية مشتركة بمحافظة إدلب السورية؛ ما أسفر عن إصابة جنديين.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع التركية على "تويتر"، أن أضراراً طفيفة لحقت برتل مركبات مدرعة؛ بسبب انفجار أثناء الدورية وأن النيران غطت المنطقة على الفور في إشارة إلى أن العملية لا تزال مستمرة، وفقاً لـ"رويترز".
وبدأت روسيا وتركيا دوريات في مارس (آذار)، بعد الاتفاق على وقف لإطلاق النار في المنطقة في أعقاب اشتباكات دامت لأسابيع وجعلت أنقرة وموسكو تقتربان من المواجهة المباشرة وتسببت في تشريد قرابة مليون شخص، وأجرى الجيشان 26 دورية مشتركة حتى الآن.
وأعلنت روسيا هذا الشهر تعليق الدوريات العسكرية المشتركة في إدلب، التي تُجرى على طريق إم4 السريع بين شرق وغرب سورية؛ بسبب تصاعد هجمات المتشددين في المنطقة.
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المصدر : الخليج 365
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