، بقيادة المدرب الوطني "المحياني ".. الوحدة يسقط التعاون مرتين ،

محمد بن مسعود - الدمام - تغلب فريق الوحدة الأول لكرة القدم على ضيفه التعاون بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أنهى الوحدة شوط المباراة الأول بالتقدم لصالحه بهدفين لهدف ،افتتح سيدرك اميسي أول أهداف اللقاء لصالح فريقه التعاون عند الدقيقة السابعة، قبل أن يعادل لويزينهو النتيجة للوحدة عند الدقيقة 15 من زمن الشوط.

وفي الدقيقة 24 من زمن الشوط الأول أضاف يـوسـف نـيـاكـاتـي الهدف الوحداوي الثاني.

‏وفي الشوط الثاني استمر السجال في وسط الميدان دون تحقيق نتيجة إضافية على نتيجة الشوط الأول، لينتهي اللقاء بفوز الفرسان بهدفين مقابل هدف.