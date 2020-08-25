، بنسبة 30% .. السماح بحضور الجماهير لمباراة السوبر الأوروبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الثلاثاء، على حضور نسبة معينة من الجماهير خلال مباراة السوبر بين فريقي بايرن ميونخ وإشبيلية، المقرر إقامتها يوم 24 سبتمبر المقبل.

وأعلن اليويفا حضور نسبة 30% من سعة ملعب بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية بودابست؛ حيث تقدر سعة الملعب بـ67 ألفاً و215 مشجعاً.الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا