شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: هذه حقوق المتهم لو تم القبض عليه خارج دائرة التحقيق والان نبدء بالتفاصيل

قالت النيابة العامة المُتهم يتمتع بضمانات حال القبض عليه خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها،بالتَحَقُقِ من جميع البيانات الخاصه به،وكونه الشخص المعني بالقبض،وتبليغه بالواقعه المسندة إليه وتدوين أقواله،وحقه في الاعتراض على نقله للنطاق المكاني للدائرة المختصة بالتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: هذه حقوق المتهم لو تم القبض عليه خارج دائرة التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.