شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام» ينزع 1.257 لغماً حوثياً والان نبدء بالتفاصيل

فريق المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) ينتزع 1,257 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، ليصبح إجمالي ما تم نزعه منذ بدء المشروع 180,955 لغمًا

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