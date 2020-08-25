انطلاق مظاهرات ليلية في طرابلس ضد حكومة السراج لليوم الثالث على التوالي المزيد

خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، ضد حكومة فايز السراج غير الدستورية، لفشلها في توفير الخدمات الأساسية وتردي الأوضاع المعيشية للسكان.

ولم يقتنع المتظاهرون بشعارات السراج الذي فشل في خداعهم بها ضمن بيان، الإثنين، وصفوه بأنه "هزلي لذر الرماد في العيون حيث توعد فيه بمحاربة الفساد، وأن يجري تعديلا وزاريا إن استدعى الأمر".

ومنذ، الأحد، يخرج آلاف الليبيين، في مظاهرات حاشدة بالعديد من مدن غربي البلاد، ضد حكومة السراج، اعتراضا على تردي الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الفقراء" بطرابلس والزاوية.

كما تشهد مصراتة، احتجاجات هي الأولى من نوعها في المدينة منذ العام 2015.





وسقط عدد من الجرحى إثر إطلاق نار من قبل قوات الأمن على المتظاهرين سلميًا في طرابلس، كما ألقي القبض على عدد من المنظمين.

ولاقى ذلك إدانات واسعة من منظمات محلية ودولية على رأسها بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.

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وأطلقت المليشيات التابعة لحكومة فايز السراج بطرابلس النار على متظاهرين قرب مقر مجلس الوزراء بطريق السكة بعد أن حاولوا اقتحامه واعتلى بعضهم أسواره.

وفي منطقة طريق الشط أمام فندق المهاري حيث مقر القيادي الإخواني خالد المشري رئيس ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة.





إلا أن داخلية السراج تنصلت من قيام عناصرها بذلك رغم انتشار صور ومقاطع مصورة لإطلاق عناصر أمنية النار على المتظاهرين في طرابلس وتداول ذلك على منصات التواصل الاجتماعي، كما اتهمت داخلية السراج طرفا آخر وصفتهم بالمندسين هم من أطلقوا النار.

ورفع المتظاهرون العديد من اللافتات المنددة بسياسة السراج وانعدام الخدمات وتردي الأوضاع، ووصل المتظاهرون في العاصمة طرابلس إلى مقر مجلس الوزراء بطريق السكة.

ويشكو المتظاهرون من انقطاع التيار الكهربائي، لأكثر من 10 ساعات يوميا في غالبية المدن، وعدم الطرح العادل بين المناطق، وغياب الوظائف وعدم دمج الشباب وانعدام السيولة في المصارف واختفاء النفط من المحطات وعدم مساواتهم في الرواتب بالمرتزقة السوريين القادمين للقتال عبر أنقرة في صفوف المليشيات.

ورفعت لافتات تطالب بضرورة توفير الأمن والأمان لمواطني المنطقة الغربية الذين يعانون الذعر والإرهاب، كما أحرق ومزق عدد من المتظاهرين صورا لأعضاء المجلس الرئاسي وأبرزهم فايز السراج وأحمد معيتيق.

وطالب المتظاهرون بمكافحة الفساد وانتخابات رئاسية ونيابية حقيقية وليس مجرد إعادة تشكيل مجلس رئاسي.