2020-08-25

مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة غدًا بـ43 مئوية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ونجران وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان، وتشمل الأجزاء الساحلية منها.

كما توقعت الأرصاد أن تستمر فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح سطحية نشطة على مرتفعات جازان وعسير، وتمتد إلى الباحة.

درجات الحرارة غدًا:

وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة غدًا، تسجل مكة المكرمة ووادي الدواسر والأحساء 43 درجة مئوية، فيما يتوقع أن تسجل أبها 19 مئوية كأقل درجة حرارة في المملكة.

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