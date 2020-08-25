الوقت المثالي للسفر أثناء الحمل في زمن كورونا

2020-08-25

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء: إن الثلث الأوسط من الحمل (الفترة بين الأسبوع السادس عشر والأسبوع الثامن والعشرين) يعد أنسب وقت للسفر.

تخطي المراحل الخطرة:

وعللت الرابطة ذلك بأنه في هذه الفترة تكون المرأة قد تخطت المراحل الأولى الخطيرة، التي يكثر فيها شعورها بالغثيان، كما أن بطنها لا تكون كبيرة لدرجة تمثل لها مشكلة، فيما حذرت من خطورة السفر في الأسابيع الأخيرة من الحمل؛ حيث تزداد احتمالية الولادة المبكرة في هذه الفترة.

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مقاعد الصفوف الأولى:

وفي حال السفر بالطيران ينبغي على الحامل حجز مقعد في الصفوف الأولى، كي تتوفر لأقدامها حرية حركة كافية، كما ينبغي عند ربط حزام الأمان مراعاة أن يمر الحزام من أسفل البطن بحيث لا يكون ضاغطًا على الجنين.

تأجيل السفر أن أمكن:

من جانبها علّقت استشارية النساء والولادة الدكتورة سامية أحمد أنها ترى الأفضل للسيدة الحامل أن تتجنب السفر خلال هذه الفترة مع جائحة كورونا، وإن كان لابد فإنه ينصح بمراجعة الطبيب المعالج للتأكد بأن حالة السيدة الصحية تسمح لها بالسفر وإن سمح فلابد التأكد من شركة الطيران؛ إذ إن كل شركة طيران لديها قواعد مختلفة عن غيرها فيما يخص سفر الحامل في الثُّلث الثالث والأخير من الحمل، ولذلك من الأفضل الاتصال بشركة الطيران أو التحقق على موقعها الإلكتروني من القواعد الإرشادية الخاصة بسفر الحامل قبل إجراء الحجز والسفر.

مشاكل الحمل الأولية:

وأضافت أحمد أن الكلية الأمريكية للنساء والولادة تؤكد بأن الفترة الآمنة لسفر الحامل هي في الثلث الثاني من الحمل أي ما بين الأسبوع الثامن عشر والأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، حيث تعتبر هذه المرحلة من أفضل مراحل الحمل، حيث تكون المرأة الحامل تخلصت من بعض مشاكل الحمل الأولية مثل الغثيان والاستفراغ وتحسنت شهية الأكل قبل اتخاذ قرار السفر.

نصائح هامة للحوامل:

وأكدت سامية أحمد أنه عند السماح للحامل بالسفر فيجب اتخاذ الكراسي المريحة والحركة كل نصف ساعة ورياضة القدم والمفصل باستمرار؛ وذلك لتفادي التخثرات الوريدية، كما يجب أن يوضع حزام المقعد في أسفل البطن عند منطقة الحوض، وينصح الحامل بتناول الكثير من السوائل أثناء السفر وذلك لانخفاض الرطوبة داخل الطائرة، كما يمنع من السفر المريضات الحوامل بفقر الدم الحاد ومرضى الأنيميا المنجلية والمريضات اللواتي لديهن تاريخ مرضي بتخثرات وريدية، وكذلك حالات ارتفاع ضغط الدم الشديد، وكذلك اللواتي لديهن عيوب في وضع المشيمة أو ولادات مبكرة سابقة وحالات إجهاض.

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