فريق وطن التطوعي يساند الصحة بتوعية زوار مهرجان التمور ببريدة

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - بريدة

يشارك فريق وطن التطوعي في مهرجان التمور بمدينة بريدة، ويقوم أعضاء الفريق بتوعية الباعة والمتسوقين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة والتباعد.

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وقال نائب قائد الفريق فيصل الضبيب في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: إن دورهم في السوق هو توعية المتسوقين والباعة بضرورة الاقتداء بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، حيث جاء ذلك وسط تجاوب من الجميع.

وأضاف الضبيب: تواجدنا في مهرجان التمور ببريدة يأتي تعاونًا مع وزارة الصحة وأمانة منطقة القصيم، حيث يعتبر فريق وطن التطوعي من الفرق المعتمدة في منصة التطوع التابعة لوزارة التنمية والموارد البشرية ولدى أمانة منطقة القصيم، ويخدم الفريق جميع أطياف المجتمع ومساندة الجهات الحكومية.

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