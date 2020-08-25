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خسائر المملكة القابضة 1176,9 مليون ريال في النصف الأول

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2020-08-25

خسائر المملكة القابضة 1176,9 مليون ريال في النصف الأول

متابعات الخليج 365 - الرياض

بلغت خسائر شركة المملكة القابضة 1176,9 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري 2020 مقارنة مع أرباح بلغت 315,001 مليون ريال خلال الفترة المناظرة من العام السابق.

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نتائج أعمال المملكة القابضة في النصف الأول

البند 6 أشهر 2019 6 أشهر 2020 التغير‬
الإيرادات 1,392.66 612.42 (56.0 %)
إجمالي الدخل 853.72 205.59 (75.9 %)
دخل العمليات 710.30 (892.97) (225.7 %)
صافي الدخل 315.00 (1176.87) (473.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 3,705.88 3,705.88
ربح السهم (ريال) 0.09 (0.32) (473.6 %)

سبب تراجع أرباح المملكة القابضة

وقالت الشركة في بيان لها على موقع تداول يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضًا ارتفاع الخسائر الأخرى.

وكذلك انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19 بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة وارتفاع خسائر أصول مالية وأيضًا انخفاض دخل التوزيعات على الرغم من انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وأيضًا انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وكذلك انخفاض الأعباء المالية بالإضافة إلى ارتفاع مكاسب من الاستثمارات وانخفاض مصروف ضريبة الدخل.

انخفاض حصة شركة المملكة القابضة

وتابعت الشركة: ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضًا ارتفاع الخسائر الأخرى.

سبب الانخفاض في صافي الربح

أما عن سبب الانخفاض في صافي الربح في شركة المملكة القابضة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق فيعود إلى انخفاض حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وأيضًا ارتفاع الخسائر الأخرى وكذلك انخفاض مكاسب من استثمارات بالإضافة إلى انخفاض إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى الناتجة عن جائحة كوفيد 19 على الرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وأيضًا انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض خسائر الأصول المالية بالإضافة إلى انخفاض الأعباء المالية وانخفاض مصروف الزكاة وضريبة الدخل وارتفاع دخل التوزيعات.

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