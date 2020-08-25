تدشين مكتبين للرجال والنساء للأحوال المدنية بخليص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة مكتبين للرجال والنساء في محافظة خليص، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنين و المواطنات، وتم إدراجهما في نظام المواعيد الالكترونية على منصة «أبشر « . ويضم المكتبان وحدات خدمات شاملة، يقوم بتشغيلها كوادر وطنية مؤهلة، إضافة إلى صالتي انتظار مكتملتي التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب في جميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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