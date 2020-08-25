إيداع 6.6 مليارات ريال في حسابات المتقاعدين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن إيداعها المعاشات التقاعدية أمس.

وبينت أن جملة المعاشات التقاعدية التي صرفت لهذا الشهر بلغت نحو ستة مليارات وستمئة مليون ريال، لمليون ومئتي ألف عميل ما بين متقاعد ومستفيد.

يأتي ذلك ضمن التزام المؤسسة العامة للتقاعد بتحويل المعاشات التقاعدية لحسابات عملائها البنكية المختلفة وفقا لموعد الصرف المحدد.

وجددت «التقاعد» دعوتها لعملائها إلى الاستفادة من قنوات الخدمة الرقمية والهاتفية لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الخدمات الالكترونية والإجابة عن جميع الاستفسارات من خلال مركز الاتصال: 8001248889 - 920014000 أو حساب العناية بالعملاء في تويتر PPA_Care أو البريد الالكتروني:ecarepension.gov.sa أو عبر المحادثة الفورية في بوابة المؤسسة الالكترونية.

يشار إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد كثفت مجهوداتها أخيرا نحو توجيه عملائها إلى خدماتها الالكترونية لتنفيذ جميع الخدمات والمعاملات الكترونيا بشكل مباشر وفوري، تحقيقا لهدفها الاستراتيجي المتمثل في أَتمتة جميع المعاملات والخدمات بحلول عام 2022م.