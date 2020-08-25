بدر بن سلطان يطلع على أعمال أمانة العاصمة المقدسة خلال الجائحة

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واطلع على أعمال الأمانة خلال الجائحة التي نفذها 14 ألف عامل شملت تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات منع التجول، وتعقيم وتطهير 52 مسجدا، إلى جانب أعمال الفرق الرقابية الميدانية في المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية.
واستمع نائب أمير المنطقة إلى أعمال الأمانة خلال موسم حج 1441هـ ، حيث جندت 18 ألف موظف وعامل لتنفيذ خطتها، إضافة إلى تجهيز 28 مركزا للخدمات بالمشاعر المقدسة، إلى جانب إجراء التحاليل المخبرية لجميع العينات من المواد الغذائية ومصادرة التالف منها، ومتابعة تشغيل وصيانة المرافق البلدية المختلفة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، شملت الطرق والأنفاق والجسور ودورات المياه وشبكات تصريف السيول.
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