تمديد توفير الترددات الإضافية للاتصالات بالتزامن مع عودة الدراسة عن بعد

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وأوضحت الهيئة أنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي، مشيرة إلى أن زيادة الترددات أسهمت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية، حيث انعكس بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة.
وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ200 ميجابايت.
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