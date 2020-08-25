شكرا لقرائتكم خبر تمديد توفير الترددات الإضافية للاتصالات بالتزامن مع عودة الدراسة عن بعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مددت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أمس فترة توفير الترددات الإضافية على النطاقين (700، 800) ميجاهرتز بزيادة تتجاوز 50% عن الترددات المستخدمة في تلك النطاقات، بهدف تعزيز أداء الشبكات الحالية للجيل الرابع لاستيعاب ازدياد نسبة استهلاك البيانات بالتزامن مع عودة العملية التعليمية عن بعد، وضمانا لاستمراريتها.

وأوضحت الهيئة أنها وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات برفع جاهزية البنية التحتية الرقمية، ودعم تجهيزات البنية التحتية للتعليم الافتراضي، مشيرة إلى أن زيادة الترددات أسهمت في استيعاب الطلب المتزايد على خدمات الاتصالات خلال الفترة الماضية، حيث انعكس بشكل مباشر على أداء منظومة العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي أسفرت عن معدلات أداء مرتفعة في توظيف التقنية في أداء مهام الجهات المختلفة.

وكانت الهيئة كشفت في وقت سابق عن استيعاب البنية التحتية الرقمية في المملكة للزيادة الكبيرة في استهلاك البيانات خلال جائحة كورونا، حيث تجاوز استهلاك الفرد اليومي لبيانات الإنترنت المتنقل خلال تلك الفترة 3 أضعاف المتوسط العالمي الذي يقدر بـ200 ميجابايت.