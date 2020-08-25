شكرا لقرائتكم خبر أمير عسير يوجه بتشكيل لجنة لرصد تعديات في النماص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين رصدت تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها، وجه أمير منطقة عسير تركي بن طلال بتشكيل لجنة لرصد تلك التعديات وحصرها.

وأوضح المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المكلف سلطان الأحمري أنه وفقا للأوامر والقرارات والتعليمات القاضية بالمحافظة على الأراضي العامة ومنع التعدي عليها وإزالة أي إحداثات تقع فيها فقد رصدت تعديات على الشريط السياحي بمحافظة النماص شمال مدينة أبها، وبتوجيه من أمير المنطقة شكلت لجنة عليا من الجهات ذات العلاقة للشخوص إلى تلك التعديات ومعاينتها وحصرها، وبعد التأكد من حقيقتها بالاستعانة بالمصورات الجوية السابقة وغيرها من القرائن صدر التوجيه بإزالة جميع التعديات التي ثبت عدم وجود مستمسك شرعي لمن يدعي بها، وإحالة المسؤولين والمتسببين في وجود تلك التعديات إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لاتخاذ المقتضى النظامي بحقهم بحكم الاختصاص.

وأضاف: نظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية تطوير تلك المواقع وإقامة المشروعات التنموية الجديدة في المحافظة، فقد وجه أمير المنطقة بإعداد مخطط تنظيمي مميز للشريط السياحي بمحافظة النماص من قبل هيئة تطوير منطقة عسير وأمانة المنطقة، ليبقى واجهة سياحية بالمحافظة يحتضن متنزهات وأماكن عامة للزوار يتوفر فيها جميع الخدمات، إضافة إلى إعادة دراسة المواقع المخصصة للإدارات الحكومية في الشريط السياحي وإمكانية تعويض الإدارات بمواقع بديلة في المحافظة.

وأهابت إمارة منطقة عسير بجميع المواطنين والمقيمين بالمحافظة على الأراضي العامة، وحماية الغطاء النباتي والغابات من أي تعد، والتي تعد ثروة طبيعية تاريخية فريدة للمنطقة، مؤكدة أنها لن تسمح بأي تعد على الأراضي العامة، أو أي إضرار بالبيئة وغابات المنطقة، وأن من يخالف ذلك سيكون عرضة للمساءلة وتطبيق النظام بحقه.