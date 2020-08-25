أمير مكة يوجه بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وجه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، بإزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل أحياء المحافظات، نظرا لما تشكله من خطر على صحة وسلامة سكان تلك الأحياء. كما أقر تشكيل لجان في جميع محافظات المنطقة، تتولى تحديد وإزالة المواقع والرفع له بتقرير عن النتائج الميدانية. وأكد أمير المنطقة ضرورة تضافر جهود الجهات، وسرعة البدء في إزالة المواقع الصناعية المخالفة داخل الأحياء، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تولي البلديات والجهات ذات العلاقة متابعة المواقع بعد الإزالة، لضمان عدم عودة الأنشطة غير المرخصة في مواقعها السابقة أو في أي مواقع أخرى. اللجان مشكلة من: الأمانات

الشرطة

الدفاع المدني

شركة المياه الوطنية

شركة الكهرباء

الغرف التجارية

لجان التعديات

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