مهرجان أفلام السعودية يحدد أسماء لجان التحكيم

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ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسة والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.
كما أعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان.
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