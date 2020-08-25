شكرا لقرائتكم خبر مهرجان أفلام السعودية يحدد أسماء لجان التحكيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل.

ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسة والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

كما أعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان.