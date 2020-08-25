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مهرجان أفلام السعودية يحدد أسماء لجان التحكيم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية في دورته السادسة عن أسماء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان، الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران «إثراء»، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة خلال الفترة من 1 إلى 6 سبتمبر المقبل.

ويسعى المهرجان لضمان تحقيق أهدافه الرئيسة والمتمثلة في دعم المواهب الوطنية المتخصصة في المجال السينمائي، وتشجيع صناعة الأفلام السعودية، وتعزيز الثقافة السينمائية في المملكة.

كما أعلن عن ورشتين تدريبيتين هما: من الفكرة إلى القصة، وموسيقا الفيلم، ويمكن التسجيل فيهما من خلال موقع المهرجان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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