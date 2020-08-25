24 ألفا من أبناء «إنسان» يلتحقون بمنصة التعليم عن بعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - التحق 24.609 طلاب وطالبات من أبناء الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) بالمنصة الدراسية (عن بعد) التي أطلقتها وزارة التعليم، تماشيا مع الوضع الراهن لأزمة جائحة كورونا ، وذلك في جميع المراحل الدراسية (ابتدائي، متوسط، ثانوي، دبلومات، المرحلة الجامعية والدراسات العليا)، حيث بدأت «إنسان» الاستعدادات مبكرا واتخذت كل التدابير اللازمة لمواصلة الأبناء دراستهم عن بعد دون انقطاع. وأشارت جمعية «إنسان» إلى أنها أطلقت 4 مبادرات خلال أزمة جائحة كورونا منذ بدايتها منتصف مارس للعام الحالي، ومن ضمنها مبادرة «كمل تعليمك» التي تعنى بمساندة الطلاب والطالبات المستفيدين من خدمات الجمعية في جميع مراحل التعليم لاستمرار تعليمهم دون انقطاع، حيث تهدف المبادرة إلى تمكين الأبناء من إكمال تعليمهم عن طريق منظومة التعليم عن بعد، وتعزيز قدرات الأيتام التعليمية وتطوير مهاراتهم من خلال دورات تدريبية وتطويرية. يذكر أن الجمعية أولت الجانب التعليمي أهمية قصوى، لما للتعليم من دور أساسي في التمهيد لمستقبل واعد للطلاب من الجنسين، وتعمل الجمعية وفق استراتيجية تعليمية بناءة تراعي فيها أدق التفاصيل المتعلقة بالناحية التعليمية، حيث تضمنت المبادرة توفير أجهزة لاب توب، وأجهزة لوحية مع شرائح بيانات «إنترنت» لكل أسرة وتم توزيع 4 آلاف جهاز كمبيوتر وأجهزة لوحية، ونحو 22 ألف شريحة بيانات (إنترنت مفتوح) للأسر، وسيستمر التوزيع حتى تكتمل لجميع الأسر التي ترعاهم الجمعية. تنفق سنويا أكثر من 4 ملايين ريال لتأمين الحقيبة المدرسية

توفير وسائل المواصلات

إلحاق الطلاب والطالبات بالجامعات والمعاهد المعتمدة

إلحاقهم بتخصصات يحتاجها سوق العمل

متابعة الأبناء دراسيا

إلحاق المتعثرين منهم بدروس التقوية

توفير أجهزة لاب توب

توفير أجهزة لوحية مع شرائح بيانات «إنترنت»

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