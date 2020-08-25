«كلاسيرا» للتعليم عن بعد بمعهد الحرم المكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد معهد الحرم المكي الشريف البرنامج التعليمي الالكتروني «كلاسيرا» ليكون المنصة المعتمدة للتعليم عن بعد، حيث ستقدم من خلالها الدروس، ومتابعة الطلاب حسب الجدول الدراسي.

من جهتها استعرضت إدارة المعهد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث أجريت اختبارات القبول التحريري للطلاب المستجدين عن بعد، كما أعلنت النتائج وفرز الطلاب المرشحين للمقابلات.

وأكدت أنه شكلت لجنة لإجراء المقابلات للطلاب، حيث ستجرى المقابلات الشخصية للطلاب عن بعد.

وعقد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني أمس، بحضور الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية بدر الفريح، اجتماعا مع مدير إدارة المعهد صالح السلمي، للاطلاع على رؤية المعهد حول التعليم عن بعد.