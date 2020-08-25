شكرا لقرائتكم خبر فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة لطلاب الثانوية الأسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، فتح التسجيل في اختبار القدرات العامة «الفترة الأولى والفترة الثانية» الأسبوع المقبل.

وأوضحت الهيئة أن اختبار القدرات العامة يعد مقياسا موحدا لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، حيث أعد ليكون معيارا عادلا ودقيقا للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر قدرة لمتابعة وتلبية متطلبات الدراسة في تلك الجهات.

وبينت الهيئة أن الاختبار سيعقد خلال الفترة 2-10/10/2020م للفترة الأولى و19-27/2/2021 للفترة الثانية، وذلك في عدد من مدن ومحافظات المملكة، علما بأن التسجيل لاختبار القدرات العامة متاح طوال العام في المقرات المحوسبة التابعة للهيئة المنتشرة في معظم مدن المملكة.

Advertisements

وأشارت إلى أن الجامعات والكليات تشترط تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي)، كما أن الاختبار يقيس القدرة التحليلية والاستدلالية لدى المتقدمين، ويركز على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

ودعت هيئة تقويم التعليم والتدريب الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الالكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الالكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويترEteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.

الهدف من اختبار القدرات: