شكرا لقرائتكم خبر رصد 46 مخالفة للاحترازات في أسواق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رصدت أمانة المنطقة الشرقية أمس الأول 39 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ «كوفيد - 19»، و7 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وذلك خلال 822 جولة رقابية نفذها المراقبون الصحيون، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، لمتابعة تطبيق المنشآت التجارية ومراكز التسوق للتدابير الصحية والاحترازات الوقائية.

وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات تلقى 353 بلاغا، تنوعت ما بين صيانة الطرق وشبكات الخدمات العامة، والنظافة العامة، والإصحاح البيئي ونواقل الأمراض، وأعطال الإنارة، ومخالفات الأسواق، والحدائق، والأمن والسلامة، والمباني، والاستثمار، كما استقبل أيضا 17 بلاغا فيما يخص المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، تضمنت مخالفات للاشتراطات الصحية للعمال والصحة، وعدم وجود معقمات وعدم تطهير عربات التسوق، وازدحام داخل المنشأة، وكذلك الإخلال بإحكام الإغلاق والتغليف قبل التسليم للمندوب.

وأكدت الأمانة استمرارها في تكثيف جولاتها الرقابية والتوعوية على جميع المنشآت المشمولة برقابة وزارة الشؤون البلدية والقروية، التي تأتي من ضمنها الأسواق والمراكز التجارية؛ وذلك لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع المستوى التوعوي لجميع القطاعات بالمنطقة، داعية إلى التعاون معها بالإبلاغ عن أي ملاحظات من خلال مركز 940.

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من جهة أخرى صادرت أمانة الأحساء خلال أسبوع 9.1 أطنان مواد غذائية فاسدة، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وحررت 400 مخالفة لمنشآت أنشطة الصحة العامة والأنشطة التجارية والمهنية، طبق بحقها لائحة الغرامات والجزاءات، لعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، وذلك يأتي ضمن الجولات الميدانية نفذتها فرق الأمانة الرقابية في نطاق مدينتي المبرز والعمران.

وتمثلت المخالفات في الإخلال باشتراطات النظافة العامة والشخصية للمنشأة والعاملين، ووجود مواد غذائية مجهولة المصدر أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي «فاسدة»، وعدم التقيد بارتداء وسائل الاحتراز والوقاية للعاملين، وتخزين مواد غذائية في بيئة تفتقر للاشتراطات الصحية، إضافة إلى مخالفة التدابير الصحية والمهنية في المنشأة والوسائل المستخدمة في التجهيز والنقل.

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