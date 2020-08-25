1114 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1044 حالة

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وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه أجريت 58,707 فحوصات مخبرية جديدة.
ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
- 309,768 إجمالي الحالات
- 22,114 الحالات النشطة
- 283,932 المتعافون
- 3722 الوفيات
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