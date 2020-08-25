شكرا لقرائتكم خبر 1114 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1044 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 1044 حالة، و31 وفاة، ليبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة 309,768 حالة، من بينها 22,114 حالة نشطة، منها 1639 حالة حرجة.

وأوضحت الصحة أن الحالات المسجلة منها 43% إناث، و57% ذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 11%، والبالغين 85%، وكبار السن 4%، مشيرة إلى أنه أجريت 58,707 فحوصات مخبرية جديدة.

ودعت الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من الفيروس، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.