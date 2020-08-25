10 أشهر تفصل سكان مكة عن ممشى أم المؤمنين «زينب الهلالية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يتبق على الانتهاء من مشروع ممشى أم المؤمنين السيدة زينب الهلالية بالعاصمة المقدسة سوى 10 أشهر، وذلك بعد التغلب على جميع العوائق التي تعيق تنفيذ المشروع، حيث بلغت نسبة الإنجاز الفعلية فيه 50%. وأفاد المتحدث الإعلامي بأمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ»مكة» بأن مشروع الممشى يعد أول مسار مشاة في مكة المكرمة يحتوي على أنشطة ثقافية، ورياضية، وترفيهية لجميع الفئات، لافتا إلى أن الممشى يحتوي على ملاعب ومناطق لعب للأطفال وميدان أم المؤمنين وساحة أمهات المؤمنين ومنطقة محلات تجارية وشلالات ونوافير، ومسارات مخصصة لممارسة رياضة المشي ومناطق جلوس مظللة لمرتادي المشروع، مما سيؤدي إلى نقلة نوعية كاملة في المنطقة. مشروع ممشى أم المؤمنين

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