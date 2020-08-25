ضبط تشكيل عصابي ارتكب 24 جريمة سرقة بالرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض القبض على تشكيل عصابي من 7 وافدين ارتكب 24 حادثة سرقة من مستودعات داخل أحياء الرياض. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة وافدين من الجنسية السودانية، تورطوا بارتكاب 24 حادثة سرقة كيابل نحاسية وقواطع كهربائية من داخل مستودعات في أحياء (السلي - المشاعل - العزيزية)، وتجميعها في منطقة خالية بحي السلي شرق مدينة الرياض لاستخلاص مادة النحاس منها، وجرى ضبط كمية من المسروقات بحوزتهم تبلغ قيمتها 800 ألف ريال. وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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