الإيقاع بـ5 وافدين امتهنوا تصنيع الخمور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض بـ5 وافدين من جنسيات أفريقية امتهنوا تصنيع الخمور داخل المنازل وترويجها. وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، الرائد خالد الكريديس، أن الفرق السرية بدوريات الأمن قبضت على أربعة رجال وامرأة من الوافدين من جنسيات أفريقية، امتهنوا تصنيع الخمور داخل أحد المنازل بحي جرير وترويجها، وضبط بحوزتهم في المنزل 81 برميلا و10 قوارير و44 جركلا، جميعها مملؤة بمادة العرق المسكر، إضافة إلى أدوات تصنيعه. وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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