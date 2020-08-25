شكرا لقرائتكم خبر الصحة: التعافي من كورونا لا يتطلب فحصا مخبريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت وزارة الصحة، أنه لمعرفة التعافي من فيروس كورونا المستجد فإن الأمر لا يستدعي إجراء فحص مخبري.

وبينت عبر إنفوجرافيك نشرته في حسابها على تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» أنه لإثبات التعافي من «كورونا» فإنه يلزم التأكد من إتمام المصاب 10 أيام من العزل المنزلي، إضافة إلى عدم وجود أعراض «حرارة - كحة - ضيق تنفس» خلال آخر 3 أيام.

وتأتي هذه الخطوة تواصلا للحملة التوعوية بفيروس كورونا، والتي أطلقتها الوزارة منذ بدء الفيروس بعنوان «الوقاية من كورونا» حيث تهدف الحملة إلى توعية جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بالفيروس، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي تسهم في الوقاية منه والحد من انتشاره، وذلك حفاظا على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.

وجددت «الصحة» التوصية لكل من يشعر بأعراض الفيروس التوجه لعيادات «تطمن» التي هيأتها للخدمة، أو لمراكز «تأكد» التي خصصتها لخدمة الذين لا يشكون أعراضا، أولديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق «صحتي»، أو الاتصال برقم مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق «واتس اب» عبر رقم 920005937، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات الفيروس، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.