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ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.
وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".وزارة الدفاع الصينية طائرة استطلاع أمريكية
أمريكا تتجسس على تدريبات جيش الصين .. والأخيرة تحتج بشدةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25
ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.
وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".
25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
06:47 PM
بكين حثت واشنطن على وقف أنشطتها فوراً
ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، اليوم (الثلاثاء)، أن الصين قدمت احتجاجًا شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بعد أن أعلنت أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز يو-تو حلقت فوق منطقة محظور الطيران فوقها، خلال تدريبات للجيش الصيني.
وأضاف المتحدث أن الصين حثت الولايات المتحدة على الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال التي وصفها بأنها "استفزاز سافر"، وفقاً لـ"رويترز".
، أمريكا تتجسس على تدريبات جيش الصين .. والأخيرة تحتج بشدة ،
المصدر : الخليج 365
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