محمد بن مسعود - الدمام - 3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل.وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-08-25 أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل. Advertisements 25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442 06:02 PM 3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة 3 دول أوروبية عازمة على إيجاد حل لرفع حظر الأسلحة أعلن مكتب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، اليوم (الثلاثاء)، أن "لو دريان" أبلغ نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بأنه قلق مما وصفه بأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وبين المكتب أن "لو دريان" أبلغ "ظريف" أيضًا خلال مكالمة هاتفية مساء أمس بأنه قلق بشأن انتهاء أجل حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على طهران، وأن فرنسا وبريطانيا وألمانيا عازمة على إيجاد حل. ، فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا قلقة من أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.